Заболеваемость коронавирусом в армии на 37% ниже, чем в общем по РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране», - сказал министр.

Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник-V». В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.

Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.