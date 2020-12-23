Американский сенат консолидированно выступит за отмену вето Трампа на военный бюджет следующего года

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23 декабря 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер сенатского большинства Митч Мак Коннелл и лидер меньшинства Чак Шумер достигли соглашения, чтобы отменить возможное вето президента Дональда Трампа на законопроект о финансовых затратах на оборону на будущий год, заявил Мак Коннелл во вторник. Об этом информирует издание World Tribune.

Президент сказал, что наложит вето на законопроект, поскольку он не включает формулировку, отменяющую раздел 230 Закона о безопасности в коммуникациях, который обеспечивает юридическую защиту контента технологических компаний на их веб-сайтах. По словам Трампа, гиганты социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, должны потерять защиту, потому что они не являются политически нейтральными форумами. Джо Байден сказал New York Times в январе этого года, что раздел 230 следует «отменить».

Эксперты указывают, что на сенат оказывало давление лобби крупных технологических компаний. В результате Мак Коннелл заявил, что законодатели на заседании, запланированном на 29 декабря, при необходимости, проголосуют за отмену вето.

«В случае, если президент Трамп все же решит наложить вето на этот двухпартийный законопроект, похоже, что Палата представителей может решить вернуться после праздников, чтобы назначить голосование для рассмотрения права вето… В случае, если президент наложил вето на закон, и Палата представителей проголосовал за отмену вето, у Сената будет возможность также проголосовать за отмену вето», - сказал Мак Коннелл.

Закон о полномочиях на национальную оборону был принят Палатой представителей 335 голосами – «за»; 78 – «против», и Сенатом: «за» – 84 голоса; «против» -13. Трамп должен до 23 декабря решить, хочет ли он наложить вето на годовой законопроект или позволить ему стать законом.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Мак Энани заявила, что Трамп намерен наложить вето на законопроект, при этом «приоритетом» президента является отмена положений Раздела 230 о защите крупных технологических компаний. Мак Энани сообщил журналистам, что такие компании, как Twitter, позволяют Китаю публиковать дезинформацию. Для американских властей, в первую очередь, болезненны посты про коронавирус, в которых во всех грехах обвиняются США.