Назначен новый начальник военного госпиталя имени Бурденко в Москве

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23 декабря 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новым начальником Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко назначен полковник медицинской службы Денис Давыдов, возглавлявший операционное отделение Центра травматологии и ортопедии лечебного учреждения, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

«Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве возглавил полковник медицинской службы Денис Давыдов. Ранее он возглавлял операционное отделение Центра травматологии и ортопедии госпиталя», - сказали в военном ведомстве.

Нового руководителя представил коллективу начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

В начале декабря сообщалось, что доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков, ранее возглавлявший Главный военный клинический госпиталь Минобороны России имени Бурденко, назначен начальником Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

После окончания Военно-медицинской академии имени Кирова с золотой медалью Давыдов продолжительное время проработал хирургом по направлению травматологии и ортопедии. С 2019 года являлся главным хирургом госпиталя - заместителем главного хирурга Минобороны РФ. Доктор медицинских наук, действительный член Ассоциации травматологов-ортопедов РФ.

Главный военный клинический госпиталь является первым государственным лечебным и медицинским образовательным учреждением России.

Сегодня госпиталь - одно из ключевых медицинских учреждений страны, в которое входит 119 лечебно-диагностических подразделений и 19 лечебно-диагностических центров. Каждый год в госпитале и его филиалах проходят лечение более 60 тысяч больных, проводятся свыше 20 тысяч операций.