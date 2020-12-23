США пока не удается заставить новую беспилотную авиационную систему возвращаться в полете на борт самолета-носителя

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эксперты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) из Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), базирующегося в Арлингтоне, штат Вирджиния, показали, что попытка принять на борт авиационной платформы носителя в ходе полёта три X-61A Gremlin потерпела неудачу. Дроны не вписались при проходе в технический проем транспортного самолета всего на несколько дюймов. Испытания проводились во время недавних испытаний на полигоне Дагвей (штат Юта). Об этом сообщает издание Military & Aerospace Electronics.

В ходе испытаний девять попыток принять дроны, летевшие за транспортным самолетом C-130, на борт потерпели неудачу. Их приземляли с помощью парашютных систем.

Разработанный Dynetics, летательный аппарат X-61A Gremlins — это новый класс боевых дронов, предназначенный для дополнения многоцелевых истребителей и защиты боевых и правительственных самолетов. Их так же планируется использовать для преодоления системы ПВО противника. Данные аппараты запускаются с борта транспортного самолёта и должны возвращаться на него в ходе полета.

Загвоздка в том, чтобы заставить работать захватывающую часть C-130. Согласно DARPA, наземные испытания системы были удовлетворительными, но аэродинамика в полете была более сложной, чем ожидалось, что привело к сбою в испытаниях по возвращению БПЛА на борт платформы-носителя С-130.