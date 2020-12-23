Конгресс США заставил Пентагон дать оценку существующей системе кибербезопасности США

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23 декабря 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Конгресс подталкивает министерство обороны США (DOD) решить судьбу тщательно проверенной системы сетевой безопасности, которую в прошлом критиковали, как потенциально неэффективную. Об этом сообщает C4ISR.net.

В обширном ежегодном законопроекте о политике в области обороны, на который президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето, Конгресс согласился с тем, что Министерство обороны США должно уладить будущее платформы, представляющей собой набор инструментов для обеспечения кибербезопасности Joint Regional Security Stacks (JRSS). Принимаемые меры должны обеспечивать обнаружение кибервторжений и противостояние им, инструменты включают брандмауэры виртуальную маршрутизацию и пересылку.

Сенаторы США настаивали на том, чтобы «потребовать от министра обороны провести базовый обзор деятельности Совместных региональных инструментов безопасности (JRSS), чтобы определить, следует ли проводить эту деятельность как программу записи или постепенно прекращать ее деятельность в Министерстве обороны», - говорится в сообщении, полученном с Капитолийского холма.

Агентство оборонных информационных систем США (DISA), которое обеспечивает ИТ-поддержку Пентагона, работало над улучшением доверенных вычислений с помощью JRSS, который заменяет 1000 устаревших систем безопасности по всему миру 48 устройствами сетевой безопасности, через которые должны проходить все данные.