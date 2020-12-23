Мир вступил в гонку вооружений на уровне технологий искусственного интеллекта

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и кибернетического самообучения стало новой гонкой вооружений между великими державами, заявила в этом месяце в Вашингтоне группа экспертов Гудзоновского института по обработке объемных данных в военных операциях. Об этом сообщает USNI News.

Представитель Гудзоновского института Брайан Кларк 22 декабря 2020 года заявил, что «уроки, извлеченные из работы Командования специальных операций в Афганистане - начиная с 2004 года по настоящее время учитываются Министерством обороны США в разработках систем работающих с использованием ИИ (проект получил наименование - Project Maven) в этом и заключается новом гонка вооружений … использование ИИ интенсифицировалось в 2008 году».

«(Война будущего – «АН») Это война, ориентированная на принятие решений (и на точечные эффективные удары, проводящие к быстрой победе – «АН»)», а не «война на истощение», - сказал он. Project Maven – предоставляет возможность командиру принимать оптимальное решение, более эффективно командовать и контролировать действия своего подразделения в условиях конфликта - от того, когда, что и где стрелять, до отказа от стрельбы вообще.

Project Maven — это проект Пентагона, использующий машинное обучение для сортировки огромных массивов данных разведки, наблюдения и поиска, анализ видео, получаемого с беспилотных систем и от других источников. Поэтому войну будущего за океаном называют – войной алгоритмов.

На самом деле такое доверие к искусственному интеллекту неизвестно к чему приведет. Не напрасно о способности управлять войсками (силами) на поле боя называют «Военным искусством». Переоценка роли вычислительной машины может дать и отрицательный результат. Алгоритм – это методичность, использование его ведет к предсказуемости, тем более в условиях, когда оба противника используют искусственный интеллект при организации военных действий. Александр Васильевич Суворов в свое время подчеркивал, что наука побеждать – это наука удивлять противника, то есть быть не предсказуемым. Более того наш великий соотечественник указывал, что в решениях главнокомандующего и действиях его войск не должно быть никакой методичности, что позволяет захватывать противника врасплох на каждом этапе боя.