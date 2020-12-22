Российский военный эксперт объяснил, что будет если НАТО посягнет на Крым

Аргументы Недели → Армия 13+

22 декабря 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев прокомментировал публикацию китайского издания Sina о том, что ВМС Украины и НАТО представляют серьёзную угрозу для Крыма. Китайские журналисты отметили, что Крым имеет важнейшее геополитическое значение, а в Чёрном море постоянно присутствуют силы НАТО. Учитывая это, нельзя исключать, что США и Украина попытаются силой захватить полуостров. Сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на Nation News.

Перенджиев согласен с существованием этой угрозы, однако он отмечает, что у России достаточно сил для защиты своей территории. Это и субмарины, и корабли Черноморского флота, и истребители Су-27, Су-30, Су-35, которые вполне могут уничтожить не только самолёт США пятого поколения, но и вражеское судно.

Планы по захвату Крыма США строят давно. Поэтому на полуострове выстроена надёжная инфраструктура защиты. В случае чего мы можем нанести и контрудар, - пояснил эксперт в разговоре с Nation News. Он добавил, что любое иностранное военное судно, которое заходит в акваторию Чёрного моря, сразу же берётся Россией на карандаш благодаря эффективной системе надводного наблюдения. Если иностранный корабль попробует приблизиться к побережью Крыма, Россия тут же отправит навстречу истребители или военное судно для сопровождения.

Помимо этого, Россия в состоянии обрушить на силы НАТО, а в Черноморском регионе все свою военную мощь, размещенную в европейской части страны, вплоть до применения ядерного оружия. Европа вряд ли готова к такому ответу, поэтому измышления китайских журналистов можно рассматривать лишь, как их больную фантазию.