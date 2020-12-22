Американская военная авиация совершает революцию в организации боевых действий

Аргументы Недели → Армия 13+

22 декабря 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Новый комплекс авиационной связи, наблюдения и управления (Advanced Battle Management and Surveillance, ABMS) был испытан ВВС США на военных самолетах KC-46 Boeing KC-46 ( разработан на базе авиалайнера Boeing 767) и на экспериментальном беспилотном летательном аппарате XQ-58 Kratos, известим также под наименованием «Valkyrie» (unmanned combat aerial vehicle — UCAV). Эта система создана ради реализации концепции сетецентрического управления в ВВС. Об этом пишут специализированные военные издания США.

В настоящее время самолеты 5-го поколения ВВС США, F-22 Raptor и F-35 Lightning II не имеют совместимой системы разведки, связи и управления, поэтому они почти не слышат друг друга, что создает большие неудобства при их совместном боевом применении. Raptor оснащен комплексом связи Intra-Flight Data Link (IFDL), а F-35 - Multifunction Advanced Data Link (MADL). Каждая система работает в своём диапазоне и использует свой собственный «язык» программирования, который несовместим с другим, в результате чего F-22 может вести обмен информации в автоматическом режиме только с другими F-22, а F-35 - только с другими F-35.

Первоначально планировалось, что F-22 будет модернизирован с использованием того же MADL для F-35, но этого не произошло. Единственная совместимая система, используемая обоими самолетами, — это Link 16, которая является устаревшей системой и не может использоваться для обмена данным в требуемых скоростях и в необходимых объемах. Поэтому ВВС США вынуждены были разработать Advanced Battle Management System (ABMS), облачную сеть обмена данными для обеспечения связи не только сил США в воздухе во время многодоменных операций (MDO) и с войсками действующими на суше, в космосе и в киберпространстве, и с морским флотом, позволяя объединенным силам использовать весь спектр добываемой информации в общих целях. Новая система создана для анализа всей совокупности сведений, обмена данными и принятия решений в режиме реального времени на полях сражений будущего, характеризуемых информационным насыщением.

План разработки ABMS, осуществляется под контролем ВВС США, в ходе его реализации тестируются и оцениваются множество новых технологий. Недавно 9 декабря на испытательном полигоне Юма, штат Аризона, после подготовительных испытаний на базе ВВС Неллис, штат Невада, проверялась программа «gatewayONE», установленная на БПЛА «attritable ONE» XQ-58A Valkyrie, F-22, F-35A и USMC F-35B.

Программа «GatewayONE» в первую очередь предназначена для обеспечения связи между MADL и IFDL, что позволяет F-35 и F-22 общаться на их собственном безопасном цифровом языке и устранять существующие ограничения, возникшие из-за несовместимости систем связи.

В дополнение к этому, «gatewayONE» может перемещать данные из операционного центра или тактического наземного узла в кабину самолета, работающего в многодоменном боевом пространстве, а также отправлять данные о местоположении каждой авиационной, космической, кибернетической, сухопутной или морской платформы, находящейся за пределами непосредственной близости от самолета, что способствует значительному улучшению способности командования организовать и проводить операции. Во время испытаний программа gatewayONE, также, передавала объемные файлы и сигналы наземных операторов обоим истребителям F-35A и F-22, и обеспечивала обмен информации между ними на родных языках всех платформ.



Летные испытания XQ-58 Valkyrie представляют собой первый полуавтономный полет БПЛА наряду с F-22 и F-35. Программа gatewayONE, интегрированная в авионику Valkyrie, помогла БПЛА совершить первый совместный полет с истребителями пятого поколения. Не все прошло гладко, были сбои, но из 18 целей испытаний девять были успешно достигнуты. По словам менеджера программы AFRL XQ-58A Майкла Виппермана, Valkyrie выполнил 80% общих заданий летных испытаний.

По словам помощника министра военно-воздушных сил по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, проблема, которая помешала «Валькирии» достичь всех целей испытаний, возникла во время взлета с помощью ракеты. «Мы думаем, что у нас отсоединился разъем, потому что сам шлюз был в порядке, когда Валькирия приземлилась». Он сообщил, что недостатки будут устранены пред следующими тестами.

Даже если испытание потерпело эту неудачу, во время учений присутствовала наземная версия gatewayONE, и, похоже, именно она выполнила тест прямой связи F-22 / F-35 в конце. Согласно DefenseNews Валери Инсинна, испытание 9 декабря похоже на испытание, проведенное во время первой демонстрации / учений ПРО на рампе в прошлом году, в которых участвовали радиосистемы, построенные генеральным подрядчиком F-35 Lockheed Martin и Northrop Grumman, связанные с конкретным антенны, построенные Honeywell, для работы как через MADL, так и через IFDL. Во время испытаний и F-22, и F-35 пролетали над испытательной установкой и обменивались данными, передавая их назад и вперед от наземных радиостанций.

Затем планировалось установить «портал-переволчик», как это было определено ранее, на XQ-58 для следующих испытаний. Хотя это не подтверждено, возможно, что те же компании несут ответственность за бортовой вариант «gatewayONE» для авиационных платформ. По словам главного архитектора ВВС Престона Данлэпа, следующее испытание дуэта attritableONE / gatewayONE планируется провести во время демонстрации ABMS в мае 2021 года.

В пресс-релизе ВВС США также упоминалось о проведении дополнительны испытаний, проведенных в течение недели, которые заключались в установлении канала связи между воздушным танкером KC-46 Pegasus и наземным узлом управления с использованием коммерческих стандартов интернет-маршрутизации по основе технологии Tactical Targeting Network Technology и F-35B, в этом случае оператор видит, что происходит в воздухе за сотни миль от него, за счет видеосвязи.

Более того, KC-46 должен стать первым самолетом, который получит системы, разработанные в рамках программы ABMS. Pegasus, судя по всему, получит новый модуль, известный как «ReleaseONE», способный создавать локальную облачную сеть с тактическими самолетами в непосредственной близости от танкера, чтобы делиться данными, созданными алгоритмами искусственного интеллекта, создаваемыми специально для каждой авиационной платформы, после обработки полученных пакетов больших информационных объемов.

«В качестве официальной программы, с базовым планом и графиком, вы сможете увидеть мини-интернет, созданный в нашем мобильном парке, наших танкерах, который подключен обратно к облаку, аналитике и ИИ, которые продвигают предлагаемые варианты действий» , - сообщил прессе представитель ВВС США.

По словам Ропера, такой же системой может оснащаться и воздушный танкер Stratotanker KC-135. Таким образом, заправщики смогут передавать информацию и переводить ее на родные языки MADL и IFDL для истребителей 5-го поколения. Как сообщается, компоненты системы были продемонстрированы и проверены посредством тестирования ABMS.

Конечная цель - убедиться, что комплексы могут подключаться к новому мультиклассификационному облаку ВВС США, одновременно увеличивая участие танкеров в бою, позволяя им выполнять важную командно-контрольную роль, дозаправляя самолеты за пределами зоны высокой опасности систем ПВО/ПРО, прикрывающих районы запрещенного доступа «Anti Access / Area Denia» (A2 / AD), которые могут быть развернуты противником на полях сражений в будущем.