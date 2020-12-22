В Госдуме призвали Владимира Путина присоединить Донбасс к РФ

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22 декабря 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Госдуме призвали президента России Владимира Путина присоединить к Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, сделав их частью Ростовской области. Об этом сообщает портал EADaily ссылаясь на издание «Южный Федеральный».

С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. По его мнению, начать процесс присоединения республик Донбасса следует как можно быстрее, пока Украина не вступила в НАТО.

Шерин напомнил о том, что от Луганска и Донецка до Ростова всего два часа пути на машине. Поэтому крайне важно, чтобы к моменту появления натовских войск на территории Украины ДНР и ЛНР входили в состав России.

«Интеграция республик Донбасса — ЛНР и ДНР — с Ростовской областью исторически предрешена, потому что всего лишь 98 лет назад это была единая территория с единым укладом, экономикой, культурой, обычаями, это была территория Всевеликого войска Донского», — цитирует Шерина ростовское издание «Панорама».

Россия уже достаточно сильна, считает парламентарий, чтобы пойти на такой шаг. Депутат уверен, что в противном случае США не ограничились бы одними санкциями и уже давно бы инициировали локальный вооруженный конфликт с помощью союзников по НАТО.

Также Шерин добавил, что у России нет наступательной доктрины и она не навязывает свое влияние другим государствам, не открывает новых военных баз на территории чужих стран, как это систематически делают американцы.