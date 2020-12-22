ВМС США концентрируют свои силы в Персидском заливе и вокруг него

Аргументы Недели → Армия 13+

22 декабря 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Появление в Ормузском проливе атомной подводной лодки «Джорджия» ВМС США класса «Огайо» с крылатыми ракетами - это сигнал руководству Ирана о способности американских боевых подводных и надводных кораблей нанести реальные удары по Иранским целям, например, по ядерным объектам. Сообщает издание «Форбс».

АПЛ Georgia (одна из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами) продефилировала по узкому и мелководному Ормузскому проливу средь бела дня с мини-подводной лодкой сил специальных операций, размещенной на ее корпусе в сопровождении ракетных крейсеров USS Port Royal и USS Philippine Sea.

Вместе подлодка и сопровождающие крейсера насчитывают 398 пусковых ракетных контейнеров, именно такое количество крылатых ракет может быть запущенно по иранским целям в течение считанных минут.

К тому же, не менее трех из одиннадцати атомных авианосцев ВМС США сейчас находятся в регионе. Речь идет об авианосных группах возглавляемых крупнейшими в мире боевыми кораблями: USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt и USS Dwight D. Eisenhower. Подобной концентрации военно-морской мощи США не было уже много лет.

Вероятно, не случайно, что американский флот демонстрирует свою мощь всего за несколько недель до конца президентской войны. Срок полномочий Дональда Трампа и начало срока избранного президента Джо Байдена.

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