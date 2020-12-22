Киевский политолог призвал украинское правительство решиться на войну с Россией

Аргументы Недели → Армия 13+

22 декабря 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский политолог Зиновий Свереда призвал киевскую власть разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса. Он высказал свое мнение, что нормандский формат «завёл в никуда». Об этом пишет обозреватель портала «АННА-Ньюбс» Александра Донцова. В последнее время в Киеве часто звучат противоречивые призывы как «ястребов», так и «голубей»

«Германия и Франция не раз занимали на переговорах неоднозначную позицию, поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию», — заявил политолог. Также Свереда считает, Украина должна «перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров» и предлагает «взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». Такие выпады людей не сведущих в военном деле весьма забавно звучат. Хочется задать вопрос: «А силенок хватит?» Чтобы устроить России «Перл-Харбор» нужна как минимум многочисленная авиация, способная преодолеть систему ПВО/ПРО ЧФ и ЮВО РФ. Можно, конечно, обойтись мощным арсеналом комплексов противокорабельных ракет, но и этого в распоряжении Киева нет.



Ранее в столице Незалежной прозвучало из уст генерала Виктора Назаров более трезвое соображение о том, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».

«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делала против Сербии, когда, как помните, у них была война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Не следует забывать и то, что Хорватию во время конфликта поддерживали «мощные вооруженные силы» Североатлантического альянса», — заявил генерал ВСУ Виктор Назаров.

По его словам, предпринять попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.

«В случае фронтального наступления в Донбассе, это была бы просто война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в пользу Киева», — сказал он.