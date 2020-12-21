Россия продолжает формировать профессиональную армию

Аргументы Недели → Армия 13+

21 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

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Вооружённые Силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия. Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет. В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооружённых Сил. Сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Коллегии МО.

За год в Вооружённых Силах проведено свыше восемнадцати с половиной тысяч мероприятий подготовки различного уровня. На 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% – двусторонних учений. Высокий интерес зарубежных стран сохранился к Армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств.

Всего приняло участие более 3 300 военнослужащих из 32-х государств. Конкурсы Армейских игр посетило свыше одного миллиона 200 тысяч человек. Главным мероприятием боевой учебы стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегического и оперативного уровней, способность группировок войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-Морским Флотом проведено масштабное межвидовое учение «Океанский щит». Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трёх океанов и 9-ти морей, включая Северный морской путь. Кораблями и судами Военно-Морского Флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых захода в порты 28-ми иностранных государств.

Успешно проведены международные учения «Славянское братство», «Мост дружбы», «Селенга» и «Дружба». В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению «Эшелон» и в КШУ с Миротворческими силами «Нерушимое братство».

Продолжаем формировать профессиональную армию. По окончании вузов в войска направлено 13 тыс. офицеров-выпускников. Уровень укомплектованности офицерских должностей составляет более 96%. Растёт количество контрактников во всех видах и родах войск Вооружённых Сил. По численности они почти в 2 раза превышают призывников. Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей. Уже сегодня дефицит в них составляет 6% от расчётно-необходимой численности. К исходу 2022 года он может вырасти до 14% при отсутствии надлежащего финансирования.