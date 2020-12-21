В этом году ВМФ РФ получил две новейшие подводные лодки и 7 надводных боевых кораблей

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21 декабря 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

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В этом году Военно-Морской Флот России получил две современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ВС РФ вышли на показатель 74% от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал в понедельник в ходе Коллегии военного ведомства РФ.

Успешно реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией систем управления. В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт. В её основном пункте базирования – Каспийске – завершена отсыпка Северного и Южного молов протяжённостью около 3-х км. Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим в майском Указе 2012 года, выполнена. Уровень современности в Вооружённых Силах составляет 70,1%.



В целях его дальнейшего повышения боеспособности ВС Министерством обороны ведётся работа по совершенствованию методов ценообразования. Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018–2020 годах, сохранить в объёмах ГПВ 551 млрд. рублей и направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств при строительстве кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолётов. В настоящее время ведётся строительство 16-ти и модернизация 19-ти надводных кораблей дальней морской зоны, ещё на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году. Всего с учётом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.