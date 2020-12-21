В этом году ВКС РФ получили 147 авиационных платформ, развивается космическая составляющая

Аргументы Недели → Армия 13+

21 декабря 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сухопутные войска поставлено более трёх с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше полутора тысяч единиц автомобильной техники. Сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в понедельник в ходе Коллегии Минобороны РФ.

Сформированы новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады.

В Воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитный ракетный полк. Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150-ти образцов техники ПВО, включая 4 зенитные ракетных комплекса С-400 и 24 ЗПРК «Панцирь-С».

В целях развития аэродромной сети Вооружённых Сил реконструированы взлётно-посадочные полосы на 14-ти аэродромах, построено свыше 270-ти зданий и сооружений.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост».

В этом году нарастили боевые возможности Единой космической системы. В мае был запущен четвёртый космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС. Реконструированы стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет – носителей тяжёлого класса. Успешно осуществлён испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с массогабаритным макетом космического аппарата.