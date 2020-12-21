Российская ядерная триада находится в постоянной высокой степени готовности

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21 декабря 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

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В РВСН более 95%пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению. Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полётов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам. Российские ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана. Заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу к ходе Коллегии МО России в понедельник 21 декабря.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 86%. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс». Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард». Для ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950-ти зданий и сооружений.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава» с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны.