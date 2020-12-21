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Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооружений

, 15:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооружений
Фото: соцсети. Истребитель-бомбардировщик F / A-18E Super Hornet

Одна только крупнейшая американская компания Boeing близка к тому, чтобы обогнать все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса в поставках вооружений для ВС Индии. Сейчас Нью-Дели высказывает намерение закупить американские истребители - бомбардировщики F / A-18E Super Hornet для своих ВМС.

Отделение Boeing в Индии, базирующееся в Нью-Дели, опубликовало новые кадры очередной презентации истребителя F / A-18E для командования ВМС Индии. «Наш F / A-18 Super Hornet демонстрирует способность работать с авианосца ВМС Индии во время успешного и безопасного запуска с трамплина, имитирующего палубу авианесущего корабля», — это сообщение было размещено в Twitter, в понедельник.

Напоминаем, что у ВМС Индии есть единственный авианосец «Викрамадитья», это бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Сейчас данный корабль носит уже четвертое имя, в составе ВМФ СССР он был известен, как ТАвКР «Харьков», затем «Баку». Как это ни смешно звучит, но американский самолет F / A-18E оказался более удобным для базирования на авианосце «Викрамадитья», чем российские МиГ-29К и французские Rafale-M. Напоминаем, что Индия уже закупила несколько истребителей МиГ-29К и Rafale-M, что-то в них индийцев не устроило. Впрочем, все может объясняться не только удобством, но и намерением индийских ВМС иметь в своем распоряжении сразу несколько однотипных самолетов производства различных стран. Такое желание смотрится, как минимум, недальновидным. На небольших площадях бывшего ТАвКР «Адмирал Горшков» придется размещать не только самолеты авиаполка, но и три различных комплекса по их обслуживанию вместо одного. Количество технического персонала скорее все придется также утроить.

Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооружений

Авианосец «Викрамадитья»

Boeing является одним из самых крупных партнеров Индии в аэрокосмическом секторе на протяжении почти восьми десятилетий. Уже продано Нью-Дели 11 самолетов C-17 Globemaster III, восемь самолетов P-8I (еще четыре заказаны), 22 вертолета AH-64E и 15 геликоптеров Chinook CH-47F (I).

Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооружений

Истребитель МиГ-29К

Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооруженийИстребитель Rafale-M

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