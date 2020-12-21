Америка выдавливает Россию из индийского рынка вооружений

Аргументы Недели → Армия 13+

21 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети. Истребитель-бомбардировщик F / A-18E Super Hornet

Одна только крупнейшая американская компания Boeing близка к тому, чтобы обогнать все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса в поставках вооружений для ВС Индии. Сейчас Нью-Дели высказывает намерение закупить американские истребители - бомбардировщики F / A-18E Super Hornet для своих ВМС.

Отделение Boeing в Индии, базирующееся в Нью-Дели, опубликовало новые кадры очередной презентации истребителя F / A-18E для командования ВМС Индии. «Наш F / A-18 Super Hornet демонстрирует способность работать с авианосца ВМС Индии во время успешного и безопасного запуска с трамплина, имитирующего палубу авианесущего корабля», — это сообщение было размещено в Twitter, в понедельник.

Напоминаем, что у ВМС Индии есть единственный авианосец «Викрамадитья», это бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Сейчас данный корабль носит уже четвертое имя, в составе ВМФ СССР он был известен, как ТАвКР «Харьков», затем «Баку». Как это ни смешно звучит, но американский самолет F / A-18E оказался более удобным для базирования на авианосце «Викрамадитья», чем российские МиГ-29К и французские Rafale-M. Напоминаем, что Индия уже закупила несколько истребителей МиГ-29К и Rafale-M, что-то в них индийцев не устроило. Впрочем, все может объясняться не только удобством, но и намерением индийских ВМС иметь в своем распоряжении сразу несколько однотипных самолетов производства различных стран. Такое желание смотрится, как минимум, недальновидным. На небольших площадях бывшего ТАвКР «Адмирал Горшков» придется размещать не только самолеты авиаполка, но и три различных комплекса по их обслуживанию вместо одного. Количество технического персонала скорее все придется также утроить.

Авианосец «Викрамадитья»

Boeing является одним из самых крупных партнеров Индии в аэрокосмическом секторе на протяжении почти восьми десятилетий. Уже продано Нью-Дели 11 самолетов C-17 Globemaster III, восемь самолетов P-8I (еще четыре заказаны), 22 вертолета AH-64E и 15 геликоптеров Chinook CH-47F (I).

Истребитель МиГ-29К

Истребитель Rafale-M