ВМС США делает ставку на небольшие корабли в будущей возможной войне против России и Китая

Аргументы Недели → Армия 13+

21 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Командование ВМС США подтвердило, что после мощной кибератаки против американского правительства примут «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая. О этом сообщает новостной портал Al Masdar news, ссылаясь на издание Guardian.

В частности, в отчете командования морской пехоты США и береговой охраны США сказано, что Москва и Пекин стали «решительными противниками» Вашингтона, а Китайская Народная Республика «является самой опасной долгосрочной стратегической угрозой».

В документе, выпущенным Пентагоном, отмечалось, что в случае войны Китай и Россия, вероятно, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта - прежде чем Соединенные Штаты и их союзники смогут эффективно отреагировать.

Вашингтон сообщил, что планирует модернизировать свой военно-морской флот меньшими, более маневренными и даже дистанционно управляемыми кораблями, чтобы сохранить, как он выражается, стратегическое преимущество.

Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных планов против США и других стран Запада. В то же время российское руководство указывает на растущую военную активность Вашингтона и блока НАТО у своих западных границ.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что действия НАТО зачастую «откровенно антироссийские», указав, что министерство принимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от Североатлантического блока.