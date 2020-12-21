ЦВО получил новые зенитные комплексы Бук-М3

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21 декабря 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новейшая зенитная ракетная система противовоздушной обороны сухопутных войск Бук-М3 заступила на боевое дежурство в Алтайском крае, в составе зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Центрального военного округа. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-служба Центрального военного округа.



«Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО). Они дислоцированы в Алтайском крае», — говорится в публикации пресс-службы округа.



Ранее сообщалось, что более восьмидесяти единиц техники, из состава комплекта новейшего зенитного ракетного комплекса Бук-М3, поступило на вооружение, дислоцированной в Алтайском крае, 61-й зенитной ракетной бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. «Отличительной чертой ЗРК «Бук-М3» является то, что его огневые способности дают возможность поражать все летательные аппараты существующие и перспективные», — рассказал, временно исполняющий обязанности командира алтайского соединения ПВО, подполковник Игорь Семенов.



Зенитный ракетный комплекс Бук-М3, производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначен для обнаружения и уничтожения маневрирующих аэродинамических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. На самоходной пусковой установке – шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК, в сравнении с предыдущими версиями, является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.



Бук-М3 способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км. Комплекс оснащается ракетой 9М317М с активной радиолокационной головкой самонаведения, имеющей высокую скорость и выдерживающую большие боковые перегрузки, что позволяет атаковать высокоманевренные цели в условиях сильного радиопротиводействия, поражать все существующие аэродинамические цели, наземные и надводные цели, оперативно-тактические ракеты.