ЦВО получит на вооружение новую РЛС «Подлет-К1»

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21 декабря 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов «Подлёт-К1» поступает на вооружение Центрального военного округа, где встаёт на защиту стратегически важных промышленных объектов региона. Об этом в понедельник 21 декабря 2020 года сообщил новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на газету «Известия» и Министерстве обороны Российской Федерации.



«Принципиальное решение об усилении радиолокационного щита в Сибири и на Урале за счет РЛС «Подлет-К1» принято. Уникальные комплексы в конце осени уже поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО. Завершение поставок ожидается до конца следующего года», — говорится в опубликованном материале газеты.



Ранее в 2020 году сообщалось о поступлении на вооружение соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа мобильных радиолокационных комплексов «Небо-М», зенитных ракетных комплексов С-400 и новейших зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны Бук-М3.



Радиолокационный комплекс «Подлёт-К1», разработан Концерном ВКО «Алмаз-Антей». Первые поставки комплекса в войска начались в 2015 году. «Подлёт-К1» предназначен для обнаружения и сопровождения малоразмерных и низкоскоростных целей на малых высотах, в первую очередь крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, выдачи информации о целях системам управления комплексов противовоздушной обороны. Комплекс способен обнаружить воздушные объекты на расстоянии до 300 километров и дополняет зенитную ракетную систему С-400.