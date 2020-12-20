Америка провела еще одно летное испытание гиперзвуковой ракеты

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20 декабря 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В воскресенье американская корпорация Lockheed Martin Corp. объявила, что самолет B-52H ВВС США провел новое летное испытание разгонного блока гиперзвуковой ракеты ARRW 2. Об этом сообщает портал «Defense blog».

Пуск проводился с борта стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Очередные летные испытания ускорительной части гиперзвуковой ракеты ARRW (IMV) прошли 19 декабря.

Предыдущие тесты прошли успешно 23 и 29 октября.

«Результаты этого полета будут иметь важное значение для понимания того, что подсистемы навигации, наведения и убавления соответствуют техническим требованиям», - сказал прессе главный инженер департамента «Missiles and Fire Control» компании Lockheed Martin – Майк О’Мира.

Гиперзвуковая ракета построена с тактическим оборудованием и оснащена приборами для сбора тепловых, механических и цифровых данных с летательного аппарата через поток телеметрии и бортовой регистратор данных.

Директор программы Boost-Glide Hypersonics, департамента «Missiles and Fire Control», корпорации Lockheed Martin Дэвид Берганини заявил: «Команда программы продолжает отработку важнейших этапов на постепенном пути к успешному завершению кампании летных испытаний».

Lockheed Martin играет значительную роль в исследованиях, разработке и демонстрации гиперзвуковых технологий на протяжении более 30 лет. Lockheed Martin накопила большой опыт в разработке гиперзвуковых систем и в анализе связанных с ними проблем, работая с маневрирующими гиперзвуковыми аппаратами. Эта корпорация является лидером в разработке гиперзвукового оружия на Западе. Стоит отметить, что в данной области новейших вооружений США умудрились отстать и от России, и от Китая.