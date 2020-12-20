АПРК «Казань» поразил морскую цель противокорабельной ракетой «Оникс» в Белом море

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20 декабря 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» выполнила испытательную стрельбу в акватории Белого моря противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишенной позиции, которая была успешно поражена. Об этом в субботу 20 декабря 2020 года сообщил ТК «Царьград», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.



«Головной корабль проекта «Ясень-М» – атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы флота.



Обеспечение стрельб выполняли суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На нынешний этап ходовых испытаний подводная лодка вышла в конце прошлой недели. 23 ноября 2020 года К-561 «Казань» выполнила стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по наземной мишени, 30 ноября была выполнена стрельба крылатой противокорабельной ракетой комплекса «Оникс» по морской мишени.



9 декабря командующий Северным флотом заявил, что до конца 2020 года запланировано завершение ходовых испытаний новейшей атомной подводной лодки, после чего К-561 войдёт в боевой состав Подводных сил Северного флота.



Многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами К-561 «Казань» — головная атомная подводная лодка проекта— была спущена на воду 31 марта 2017 года. Основным вооружением новой атомной подводной лодки являются: противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты «Калибр» и в перспективе — гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон».