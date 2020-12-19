Суданские военные отбили атаку эфиопских ополченцев на своей государственной границе

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В результате столкновений на границе с эфиопским ополчением убито четверо суданских военнослужащих, ранено еще 12. Кроме того, эфиопы смогли захватить военную технику суданцев, об этом сообщает новостной «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию, размещенную в соцсетях.

Это не первый пограничный конфликт, в мае прошлого года суданская армия заявила об атаке эфиопских ополченцев, которые вторглись на суданскую территорию. Тогда один суданский офицер погиб, семь солдат были ранены, еще один пропал без вести, был убит ребенок и ранено трое мирных жителей. Эти инциденты происходят, как правило, в периоды проведения сельскохозяйственных работ и сбора урожая в Судане в приграничных с Эфиопией районах.