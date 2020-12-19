Командующий украинских ВВС признал, что вверенный ему парк боевых самолетов находится в неудовлетворительном состоянии

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Командующий Военно-воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, которому сообщили о результатах расследования причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, заявил, что неоднократно высказывал предложения по модернизации воздушной техники. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

«Я хочу сказать, что неоднократно высказывал предложения относительно модернизации, состояния техники. И если бы руководство государства прислушивалось бы – о морально-устаревшей технике и приобретении современной, может, и не было бы такого результата», - сказал он в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера в пятницу.

Дроздов считает, что в настоящее время на боевых генералов с проукраинской позицией идет давление, «особенно на тех, которые с первых минут, с первых часов принимали участие в антитеррористической операции».

Подозреваемый в халатности генерал Дроздов отметил, что дело насчитывает 30 страниц и в нем определено всё, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков. «Хотя если посмотреть на сами Воздушные силы, они состоят не только из командования, но и из остальных подразделений, которые контролируют летную подготовку, подготовку экипажей, безопасность полетов. У меня есть три заместителя, у меня есть два командующих в подчинении. У меня есть Харьковский университет, в котором также есть люди, которые готовят пилотов и решения, и предложения, и программы. А все эти мероприятия, которые перечислены в подозрении, высказываются лично мне», - заключил он.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда борт осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в клинике.

18 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований уведомило об открытии дела против нескольких должностных лиц: командующего Военно-воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой АН-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области. Следствие в отношении руководителей полета ведется по ст. 416 УК (нарушение полетов или подготовки к ним), а в отношении командующго ВВС - по ст.425 УК (халатное отношение к военной службе).