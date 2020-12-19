Сильный пожар возник на военном складе протурецких боевиков в Сирии
19 декабря 2020, 16:30[ «Аргументы Недели» ]
Пожар вспыхнул на складе оружия и боеприпасов в деревне Джалкан, расположенной на территории района Джиндейрес кантона Африн, на севере сирийской провинции Алеппо, находящейся под контролем турецких войск. Об этом сообщает новостной портал «Аль Масдар Ньюс», ссылаясь на свои источники.
Сильный огонь охватил склад, начали взрываться боеприпасы. Есть погибшие, пока поступила информация о шести умерших боевиках. Склад принадлежит военизированной протурецкой группировке «Харакат Ахрар аш-Шам» (запрещена в России). Причина возгорания до сих пор не известна, но некоторые очевидцы утверждают, что это произошло из-за технической неисправности на складе. Склад оружия расположен при штабе поддерживаемой Турцией группы боевиков, которая действует в районе Африн с момента изгнания курдского ополчения в марте 2018 года.
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