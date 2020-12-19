Военные КНР следили за американским эсминцем в Тайваньском проливе

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Китайские военные следили за боевым кораблем ВМС США, когда тот проходил через Тайваньский пролив в субботу (19 декабря), заявило командование Восточного округа НОАК. Пекин предсказуемо осудил данную акцию американского военного флота.

Китай считает остров Тайвань своей суверенной территорией и с насторожённостью относится к поддержке США правительства в Тайбэе. Каждый заход военных кораблей Соединенных Штатов в Тайваньский пролив Пекин воспринимает в штыки.

Командование Восточного театра сделало официальное заявление о том, что ВВС и ВМС НОАК, «отслеживают и контролируют» американский эсминец на всем протяжении его следования через Тайваньский пролив.