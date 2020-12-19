Эсминец ВМС США продефилировал между Тайванем и континентальным Китаем, Пекин в ярости

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американский ракетный эсминец USS Mustin прошел через Тайваньский пролив в субботу (19 декабря) утром и это уже 12-й такой акт в текущем году. Об этом сообщили все ведущие СМИ Тайваня.

Споры о посещении американскими кораблями Тайваньского пролива длятся уже не первое десятилетие. Всякий такой случай Пекин рассматривает как провокацию и как вторжение ВМС США в территориальные воды КНР. В свою очередь Америка и Тайвань указывают, что китайские военные корабли и самолеты почти ежедневно приближаются к острову, что также расценивается как агрессивность Пекина, провокация и вторжение в воздушное пространство и территориальные воды Тайваня. Полеты ВВС США над соседними участками океана и проход военных кораблей через Тайваньский пролив американское военное командование рассматривает, как предупреждение Китаю -прекратить свои провокационные действия.

В субботу в 9 часов утра Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что корабль ВМС США прошел через пролив с севера на юг, сообщает Liberty Times. Об этом также было объявлено 7-м флотом ВМС США в пресс-релизе, в котором его миссия описывалась как обычный транзит в соответствии с международным морским правом.

Такие демонстрации «свидетельствуют о приверженности США свободному и открытому мореплаванию в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», - говорится в заявлении.

Реакция Пекина на последний проход американского эсминца по Тайваньскому проливу еще пока не озвучена, но она ожидаемо будет жесткой, правда не зайдет дальше вербальной формы, китайское военное руководство и на этот раз обойдется очередным последним предупреждением. Такой вывод очевиден, поскольку китайские ВМС и ВВС не препятствовали военному кораблю США красоваться близ берегов Поднебесной.

USS Mustin (DDG-89) - эсминец класса Arleigh Burke, базирующийся в Йокосуке, Япония. Предыдущим кораблем ВМС США, прошедшим 21 ноября через Тайваньский пролив, был еще один эсминец, вооруженный крылатыми ракетами - USS Barry.