«Северная верфь» сейчас строит для ВМФ РФ 11 боевых кораблей

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18 декабря 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время на судостроительном заводе «Северная верфь» по контрактам с Министерством обороны РФ ведется строительство шести фрегатов проекта 22350, пяти корветов проектов 20380, 20385 и 20386, судна тылового обеспечения проекта 23120. Корвет «Гремящий» уже в текущем году будет передан в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко прибыл в Санкт-Петербург для инспектирования хода работ на судостроительном заводе «Северная верфь».

Он осмотрел несколько кораблей на достроечной набережной завода и заслушал доклад о результатах государственных испытаниях головного корвета проекта 20385 «Гремящий», а также о строительстве судна тылового обеспечения 23120 «Всеволод Бобров».

«Мы ожидаем, что корвет «Гремящий» уже в текущем году будет передан в состав Военно-морского флота России, а сдача судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» состоится в первой половине 2021 года. Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам, работы проводятся в соответствии с установленным графиками», - заявил заместитель главы военного ведомства. В ходе рабочей поездки в Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа, а также провел совещание с руководством АО «Объединенная судостроительная корпорация» и представителями судостроительных предприятий северо-западного региона России.