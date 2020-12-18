Путин обсудил с членами Совбеза вопрос об опасности, исходящий от использования ИИ в военной сфере

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопрос об угрозах, возникающих от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военную сферу. Содержание основного доклада не раскрывается. Об это сообщает ТК «Царьград».

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой стала нейтрализация угроз национальной безопасности, вызванных использованием искусственного интеллекта. Владимир Путин назвал вопрос важным и очень чувствительным.

«Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», - заявил президент России.

Основной доклад делал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, содержание не разглашается. Ранее Владимир Путин проводил встречу на тему искусственного интеллекта с представителями бизнеса.