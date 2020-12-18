Путин обсудил с членами Совбеза вопрос об опасности, исходящий от использования ИИ в военной сфере

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопрос об угрозах, возникающих от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военную сферу. Содержание основного доклада не раскрывается. Об это сообщает ТК «Царьград».
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой стала нейтрализация угроз национальной безопасности, вызванных использованием искусственного интеллекта. Владимир Путин назвал вопрос важным и очень чувствительным.
«Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», - заявил президент России.
Основной доклад делал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, содержание не разглашается. Ранее Владимир Путин проводил встречу на тему искусственного интеллекта с представителями бизнеса.