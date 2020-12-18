Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия

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18 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Иран ведет строительство секретного подземного ядерного объекта в Фордо из-за которого однажды чуть не началась война. Эксперты считают, что именно на нем будет производиться ядерное оружие. В настоящее время это строительство может привести к эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press, и прилагает спутниковые фотографии, полученные в пятницу.

Иран публично не признает факт начала нового строительства в Фордо. Когда Запад обнаружил этот объект в 2009 году это чуть было не привело к войне. Напряженность в отношениях с Ираном спала только после заключения ядерной сделки в 2015 году между странами Запада и Тегераном.

Хотя назначение здания остается неясным, любые работы в Фордо, вероятно, вызовут новые опасения в последние дни правления администрации Трампа перед инаугурацией недавно избранного президента Джо Байдена. Иран также строит ядерный объект в Натанзе.

«Любые изменения на этом объекте будут тщательно отслеживаться как признак того, что ядерная программа Ирана продолжает развиваться», - сказал эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучающий Иран.

Международное агентство по атомной энергии, инспекторы которого находятся в Иране в рамках ядерной сделки, от комментариев отказалось. МАГАТЭ пока не сообщило, оповещено ли оно о строительстве в Фордо.

Работы на площадке Фордо началось в конце сентября. Спутниковые снимки, полученные агентством «AP» от компании Maxar Technologies, показывают, что строительство ведется в северо-западном углу участка, недалеко от священного шиитского города Кум, примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана.

На спутниковом снимке от 11 декабря виден фундамент для здания с десятками столбов. Такие столбы можно использовать в строительстве для поддержки зданий в сейсмоопасных зонах. Площадка находится к северо-западу от подземного сооружения Фордо, построенного глубоко внутри горы, чтобы защитить его от возможных авиаударов. Объект размещен рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо. Среди этих зданий - Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Напоминаем, что эта технология является важнейшим компонентом иранских уран-газовых центрифуг, которые обогащают уран.

Ранее на этой неделе в Twitter порталом Observer IL было опубликовано изображение Фордо, на котором показана конструкция, со ссылкой на то, что оно было получено из Корейского института аэрокосмических исследований Южной Кореи.

Позже AP вышло на пользователя, который представился военнослужащим в отставке Армии обороны Израиля с инженерным образованием. Он попросил, чтобы его имя не разглашалось. Корейский институт аэрокосмических исследований подтвердил, что сделал снимок со спутника.

В 2018 году Трамп в одностороннем порядке отозвал США от ядерной сделки Ирана, в которой Тегеран согласился ограничить обогащение урана в обмен на отмену экономических санкций. Трамп сослался на программу Ирана по баллистическим ракетам, его региональную политику и другие проблемы при выходе из соглашения, хотя сделка была полностью сосредоточена на ядерной программе Тегерана.

Когда США усилили санкции, Иран постепенно и публично отказался от ограничений сделки, поскольку в начале года серия нарастающих инцидентов поставила две страны на грань войны. Напряженность по-прежнему остается высокой.

В соответствии с ядерной сделкой 2015 года Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо. «Это место было главным камнем преткновения в переговорах, приведших к ядерной сделке с Ираном», - сказал Льюис. «США настаивали на том, чтобы Иран закрыл его, а верховный лидер Ирана сказал, что его сохранение было красной линией». После срыва сделки Иран возобновил там обогащение.

Защищенный горами, объект также усилен фортификационными сооружениями и обороняется развернутыми на нем системами ПВО/ПРО. Он размером с футбольное поле, этого достаточно, чтобы разместить 3000 центрифуг. Есть подозрение, что Тегеран ведет целенаправленную работу по созданию ядерного оружия.

На данный момент Иран обогащает уран до 4,5%, что нарушает установленный соглашением лимит в 3,67%. Парламент Ирана принял закон, позволяющий обогащать уран до 20%, что в техническом плане находится в небольшом техническом шаге от уровня оружейного качества в 90%. Принятый иранскими парламентариями законопроект также предусматривает изгнание инспекторов МАГАТЭ из страны.

Эксперты говорят, что у Ирана сейчас достаточно запасов низкообогащенного урана, по крайней мере, для двух ядерных боеголовок. Есть мнение, что законопроект направлен на то, чтобы оказать давление на европейские страны, чтобы те облегчили санкции США.