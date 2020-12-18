Анкара нарушила договор с Москвой и начала наступление на севере Сирии

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18 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Турецкая армия совместно с подконтрольными ей силами сирийской вооруженной оппозиции своими союзными боевиками начала новое наступление в районе расположения курдского ополчения возле ключевого города Айн-Исса. Об этом сообщает агентство «Аль Масдар Ньюс», ссылаясь на местные источники.

В мухафазе (провинции) Ар-Ракка, турецкая армия и союзные ей боевики атаковали формирования Сирийских демократических сил (СДС) в четверг в деревнях Аль-Мушарифа и Аль-Джахбаль, которые расположены к востоку от города Айн-Исса.

Источник не смог подтвердить, были ли захвачены эти деревни; однако активисты оппозиции разместили в социальных сетях информацию о том, что протурецкие боевики действительно взяли под свой контроль эти районы. Турецкая армия и союзные ей формирования перебросили большое количество подкреплений в район Айн-Исса, поскольку они готовятся к крупномасштабной операции в окрестностях этого города.

Утверждается, что подкрепление состояло из сотен солдат, которые вошли в район с бронетехникой и тяжелым вооружением.

Несмотря на договоренности с Россией, турецкие военные активизировали действия на севере Сирии. Сирийская арабская армия (САА) не подверглась атакам, но, она спешно укрепляет свои позиции в данном регионе, особенно в окрестностях города.

Айн Исса - важный город, расположенный на трассе Алеппо-Камышлы, которая стала главной целью турецкой армии, поскольку она является рокадой и одновременно южной границей буферной зоны, которую Анкара намерена создать в ближайшее время. Эта

зона будет простираться от кантона Африн до мухафазы Аль-Хасака.

Для завершения этого проекта Турции необходимо захватить города Манбидж (северо-восток провинции Алеппо), Тал-Рифаат (север провинции Алеппо), Айн-Исса (север провинцими Ар-Ракка) и Тал Тамр (северо-запад провинции Аль-Хасака).