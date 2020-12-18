Американская база на востоке Сирии подверглась артиллерийскому обстрелу

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18 декабря 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Неизвестные произвели несколько артиллерийских выстрелов по американской базе на нефтяных месторождениях Аль-Умар в восточной части провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает новостное агентство «Аль Масдар Ньюс», ссылаясь на местные источники.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека заявил, что «войска США и военизированные формирования курдов из Сирийских демократических сил прочесали местность в поисках среднего и тяжелого артиллерийского вооружения», отметив, что до сих пор не получено никакой информации о потерях в рядах американцев. Неизвестные лица также обстреляли из автоматического оружия автомобиль, охраны нефтяных скважин, недалеко от вышки Аль-Азрак на месторождении Аль-Танак на северо-востоке Дейр-Эз-Зора.

Напоминаем, что в феврале прошлого года Вашингтон расширил свою базу на нефтяных месторождениях Аль-Умар и она является одной из крупнейших дислокаций войск США в Сирии и самой большой в провинции Дейр-Эз-Зор.

Аль-Умар - крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии; он был захвачен Сирийскими демократическими силами в 2017 году и эксплуатировался США с тех пор. Дамаск обвинил Вашингтон в оккупации нефтяного месторождения Аль-Умар, чтобы лишить сирийский народ нефти, поскольку они не позволяли правительству получить доступ в этот район.