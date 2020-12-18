Хабаровский край построит Тихоокеанскому флоту шесть корветов для «Цирконов»

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В период с 2024 по 2028 годы шесть корветов, оснащенных новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, зенитным комплексом «Редут» и противокорабельным комплексом «Уран» поступят на Тихоокеанский флот. Корабли построит Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Речь идет о двух судах по проекту 20380 т четырех – по проекту 20385.

- В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО "Амурский судостроительный завод, - говорится в пресс-релизе минобороны РФ.

Помимо усиления флота новыми кораблями, стоит отметить пользу от заказа министерства для самого города Президентского внимания.

- Дополнительно увеличивают штат завода на 150 рабочих мест. Это дополнительно 150 семей будут иметь постоянный источник дохода, это 150 специалистов получивших диплом по металлообработке получат путёвку в жизнь это социально благополучная жизнь северного города! – прокомментировал «Аргументам недели» член Общественной палаты РФ, член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов.