США примут на вооружение гиперзвуковую ракету в 2022 году

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17 декабря 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

ВВС США начнут производство первой своей гиперзвуковой ракеты воздушного базирования в 2021 году, на пять лет раньше, чем ожидалось, и развернут ее против Китая после 2022 года. Сообщает издание Business Times. О России пока речь не идет, но эта мысль мелькает в подстрочнике всех тематических документов США.

Издание несколько запуталось в технических данных гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) с осколочно-фугасной боевой частью. Они заявляют, что разгонный блок сможет достигать максимальной скорости 20 Махов (24 700 км / ч). А сама боевая часть после отделения от разгонного блока летит к цели со скоростью, превышающей 5 Махов (6 100 км / ч). Оставим этот ляп на совести издания, сойдемся на том, что американское гиперзвуковое оружие показывает на испытаниях скорость чуть более 5 Махов. Все остальное – плод воображения недобросовестных источников.

Выясняется, что это оружие разместят на авиационных платформах стратегического назначения Boeing B-52G Superfortress и Rockwell B-1B Lancer. По данным издания каждая такая платформа способна нести 31 гиперзвуковую ракету ARRW. По поводу B-52G вопросов нет, этот самолет ветеран ВВС США не собираются списывать в утиль и будет его эксплуатировать еще как минимум десятилетие. Но, с бомбардировщиком Rockwell B-1B Lancer американская авиация морально уже распрощалась, в боеспособном состоянии сейчас находятся считанные единицы этих машин, остальное отправлено на авиационное кладбище. Здесь явно что-то не так толи с информатором Business Times, то ли с самим изданием.

Есть еще один кандидат на роль носителя – многофункциональный истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15 Eagle. Поскольку длинна ARRW составляет около 10 футов (чуть более 3м), такие ракеты вполне можно разместить на истребителях 4 поколения на внешних подвесках.

Доктор Уилл Ропер, помощник секретаря (министра) ВВС по закупкам, технологиям и логистике, сказал, что производство ARRW последует за окончательными летными испытаниями в конце этого месяца. Поясняем, каждый вид Вооруженных сил США имеет своего министра, которые занимается чисто административными и снабженческими вопросами, не влезая в военные аспекты. Напоминаем, что ранее в этом году ARRW завершила испытания пусков с тяжелых бомбардировщиков B-52. На прошлой неделе программа ARRW прошла критический анализ проекта.

«США обладают исключительными возможностями, особенно в отношении самолетов-невидимок, которые могут проникать и применять оружие там, где они хотят. Так что, считают ли наши противники, что у нас нет возможности поразить их? Я надеюсь, что нет. Гиперзвуковое оружие тогда станет еще одним способом сделать это», - заявил Ропер. Ему похоже не сообщили, что на самолетах 5-го поколения пока нельзя разместить гиперзвуковые ракеты, по техническим причинам, так как они не помещаются во внутреннем боевом отсеке этих истребителей. К тому же их невидимость уже поставлена под вопрос, потому что российские РЛС все же их видят.

Стелс-истребители, такие как Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter, и малозаметные ракеты, уже не дают США преимущество в преодолении средств ПВО вероятного противника. Поэтому остается расчет только на гиперзвуковые ракеты, которые позволят более уязвимым самолетам, таким как бомбардировщики B-52, не заходить в зону действия ЗРК России или Китая, атакуя хорошо защищенные цели.

Генерал Герцог Третий Ричардсон, военный заместитель Управления помощника секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике, ранее сказал, что ARRW была разработан с использованием быстрого прототипирования (с использованием новейших компьютерных систем и искусственного интеллекта). Это означает, что ARRW получит эксплуатационную готовность к 2022 году, или на пять лет раньше, чем если бы он был разработан по традиционной программе. Он сказал, что ускорение разработки оружия имеет решающее значение для подготовки ВВС к поражению противников США. Кстати, Россия и Китай уже давно говорят о том, что у них ведется разработка систем для борьбы с гиперзвуковым оружием. Гонка технологий началась, возможно на этот раз она не окажется блефом.