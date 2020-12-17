Анкара не жалеет, что приобрела ЗРК С-400, несмотря на санкции США, которые не коснуться турецких ВС и ОПК

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17 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Санкции США, наложенные на Анкару за приобретение зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства, не затронут Министерство обороны Турции, его обслуживающие компании и предприятия военно-промышленного комплекса, зяавил государственному информационному агентству Anadolu в интервью в четверг глава президентского Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

Президент Дональд Трамп одобрил санкции против УОП, лично - Демира и трех других чиновников в понедельник, запретив экспортные контракты на предметы и технологии военного назначения. «Санкции коснутся только одного учреждения и не повлияют на существующие оборонные соглашения», - пояснил Демир журналистам.

По его словам, оборонные проекты в Турции обычно реализуются самими оборонными компаниями и поэтому не подпадают под действие санкций.

По мимо всего прочего, на турецких оборонных предприятиях производят комплектующие для истребителей пятого поколения F-35, как мы понимаем – американцы не будут наступать на горло собственной песне.

Демир напомнил, что Турция попала под санкции США, потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган «не выполнял приказы». По его словам, ЗРК ПВО С-400, поставленные Турции в прошлом году, являются лучшими в своем классе. Демир подчеркнул, что санкции США не создадут препятствий для Турции, а, скорее, укрепят ее решимость.