В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

Аргументы Недели → Армия 13+

17 декабря 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году первые десять модернизированных вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал Улан-Удэнский авиационный завод, об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Улан-Удэнский авиационный завод производит Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций, в том числе производство нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого в данный момент проходит летные испытания в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова.

«Что касается вертолета Ми-8 АМТШ- ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии» - заявил заместитель главы военного ведомства.

«В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году» - пояснил заместитель министра обороны.

В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Эта винтокрылая машина может выполнять широкий спектр задач: от транспортно-десантных до огневого обеспечения при выполнении специальных задач. Технический облик модернизированного вертолета Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов. Вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности. Основа новой несущей системы вертолета – винт с композитными лопастями современного аэродинамического профиля. Это позволяет повысить маневренность, скорость полета и тяговооруженность, получить новые характеристики при работе в самых сложных климатических условиях. Ми-8АМТШ-ВН оснащен и более эффективным Х-образным рулевым винтом.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть и защищенность, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, броней из титанового сплава, прикрывающей кабину экипажа и жизненно важные агрегаты. Облегченной арамидной броней прикрыт и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и дополнительные люки дают возможность сверхбыстрой высадки. Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения.