На стапелях «Севмаша» строятся две новейшие АПЛ, обладающие высокой боевой мощью

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17 декабря 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На АО «ПО Севмаш» полным ходом строятся атомные подводные лодки стратегического назначения, четвертого поколения, проекта 955А «Борей» и 885М «Ясень», а также идет ремонт тяжелого ракетного крейсера проекта 11442М. Выполнение работ проинспектировал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко совместно с представителями промышленности и военного ведомства. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Из слов Алексея Криворучко стало известно, что выполнение контрактов в рамках ГОЗ, в целом, соответствует утвержденным графикам. Предприятие выполняет свои обязательства. В ходе визита замминистра поднялся на борт тяжелого ракетного крейсера проекта 11442М и ознакомился с ходом ремонтных работ. Ожидается что этот мощный корабль вернется в строй в конце 2022 года.



Находящийся на стапелях «Севмаша» «Адмирал Нахимов» - самый современный крейсер, вооружённый высокоточным оружием большой дальности. В его арсенале, кроме прочего вооружения, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также корабль получит противокорабельный ракетный комплекс Оникс» и комплекс крылатых ракет морского базирования «Калибр». «Адмирал Нахимов» надежно защищен, среди его средств ПВО комплексы «Форт-М» и «Панцирь-М». Крейсер также оснащен мощным противолодочным вооружением.