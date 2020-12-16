В Сирии турецкие военные убили четверых курдских ополченцев

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие силы безопасности убили четырех членов курдских отрядов народной самообороны (YPG), когда они «пытались проникнуть» в зону трансграничной операции на севере Сирии, находящейся под контролем Анкары. Об этом сообщает китайское издание Sina.

«Четыре террориста YPG, которые пытались проникнуть в регион операции «Щит Евфрата», были нейтрализованы успешным вмешательством наших героев-коммандос», - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Турецкие власти часто используют термин «нейтрализованный» в своих заявлениях, подразумевая, что указанные террористы сдались, были убиты или взяты в плен.

Анкара рассматривает группу YPG как сирийское отделение запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Между тем, подозреваемый сирийский гражданин был задержан в ходе полицейской операции в южной турецкой провинции Мардин против группы РПК. Разведка предположила, что подозреваемый планировал нападения в крупных турецких городах и поставлял оружие и боеприпасы «террористам», сообщила местная полиция во вторник.

Во время обыска у него дома были изъяты миномет, бинокль и четыре 60-миллиметровых боеприпаса для минометов.

Турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» в 2016 году, операцию «Оливковая ветвь» в 2018 году, операцию «Весна мира» в 2019 году и операцию «Весенний щит» в 2020 году на севере Сирии, чтобы создать так называемую зону, свободную от курдских формирований, вдоль своей границы в пределах соседней страны.

РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, уже более 30 лет ведет борьбу против турецкого правительства, за это время погибло более 40 000 человек.