Во Львовской области СБУ проведет масштабные учения, украинских граждан будут задерживать и обыскивать

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Региональная координационная группа антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области 16-17 декабря проводит мероприятия антитеррористического характера на объектах возможных террористических посягательств. Об этом СБУ разместило сообщение в Facebook.

Управление СБУ во Львовской области через Facebook , известило граждан о предстоящих учениях, которые пройдут во Львове и близлежащих районах в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники. «СБУ призывает жителей Львовской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.д.», - говорится в сообщении.