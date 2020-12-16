Эксперт НАТО не верит в агрессивность России

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия не намерена вторгаться в Европу, необходимо вернуться к дискуссии с ней заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, а ныне эксперт НАТО, ставший одним из десяти авторов доклада о будущем Североатлантического альянса. Об этом информирует портал EADaily.

«Как бы то ни было, Россия не представляется страной, которая хочет устроить вторжение в Европу, и мы напоминаем о необходимости вернуться к дискуссии с ней. Наша позиция — сдерживание, ядерное и традиционное и диалог», — отметил Ведрин в интервью газете L’Opinion. По отношению к Китаю, Ведрин считает, что «альянс должен заниматься угрозами любой природы и происхождения, если они касаются евроатлантической зоны».

«Тем не менее он не должен превращаться в антикитайский механизм. Группа не считает, что Китай в настоящий момент представляет военную угрозу для евроатлантической зоны в той же мере, что Россия», — добавил французский эксперт. По его мнению, планы нового президента США Джо Байдена «провести большой саммит демократий», чтобы вновь подтвердить лидерство США, «нацелены на обход Совбеза ООН и могут развалить G20».