Эксперты считают, что новая американская морская ракета, будет проблемой для флотов РФ и КНР

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети. Пуск Томагавка Блок 5

Tomahawk Block V — это новая модификация широко известной крылатой ракеты морского базирования, обладает малозаметностью для всех существующих радаров и может стать реальной угрозой для военных флотов Китая и России. Об этом пишет портал Bulgarianvilitary.

Автор статьи Бойко Николов сообщает, что ему удалось получить исчерпывающую информацию о возможностях данной ракеты. Он также поинтересовался мнением специалистов на этот счет. Сам автор считает, что Tomahawk Block V являет собой серьезную угрозу для Китая и России. Напоминаем, 11 декабря этого года ВМС США провели первые испытания этой ракеты в Тихом океане, пуск проводился с борта эсминца Chafee (DDG 90). Источники в США утверждают, что новые ракеты будут размещены как на боевых кораблях ВМС США, так и на ударных подводных лодках.

Что известно о Tomahawk Block V на данный момент. Ее боевой радиус составляет 1609 км. или 1000 миль. Китайские аналогичные ракеты имеют дальность от 1300 до 2500 миль. Tomahawk Block V имеет новый искатель, улучшающий точность идентификации цели и наведения ракет. Увеличена мощность боевой части, также ракета будет иметь гораздо лучшую проникающую способность, чем предыдущая. Block V оснащен мощной системой радиоэлектронной борьбы, и противнику будет сложно попытаться заставить ее изменить маршрут или сжечь ее электронику. Это мнение исходит от Брайана Кларка, отставного офицера подводника и старшего научного сотрудника Гудзоновского института.

Пуск «Циркона»

В эпоху сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, над которыми Россия и Китай усиленно работали в последние годы, дозвуковой Tomahawk Block V выглядит аутсайдером, но это не так. Ракета имеет экономичный двигатель позволяющие ей лететь на значительное расстояние при этом совершать необходимые маневры для точного выхода на движущуюся цель. Разработчикам удалось удешевить стоимость Tomahawk Block V почти до 1 млн долл. за штуку.

Военные эксперты указывают на возможность интеграции Tomahawk Block V с системами управления других современных и перспективных ракет, что позволит использовать их комплексно. Арсенал разнотипных ракет Tomahawk Block V, SM-6 и NSM нужен ВМС Соединенных Штатов для обеспечение надежного поражения кораблей противника. Предполагается, что в новой модификации Tomahawk Block V будет долго находится на вооружение американского военного флота.

В действительности проблема просматривается в том плане, что российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» имеет максимальную дальность боевого действия 500 км, корабли США вооруженные Tomahawk Block V не позволят нашим морским носителям приблизиться на расстояние 1600 км, которое значительно превышает возможности «Циркона». Одно радует, что ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» в состоянии поражать корабли противника на расстоянии около 3000 км (с учетом боевого радиуса носителя).

Пуск «Кинжала»