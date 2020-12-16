Крупнейшая зарубежная база Пентагона «Рамштайн» была поднята по тревоге из-за ядерной угрозы

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16 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Авиабаза Рамштайн и весь американский военный кластер Кайзерслаутерн, был всполошен сигналами, передаваемыми по громкоговорителям и радиоканалам, а также по сотовой связи и в соц-сетях: «Атака с воздуха, атака с воздуха, искать укрытие, искать укрытие». СМИ считают, что мир оказался на пороге ядерной войны. Об этом сообщает портал WSWS.

«Сегодня командный пункт авиабазы Рамштайн получил уведомление через систему оповещения о реальном пуске ракеты на европейском театре военных действий. Командный пункт следовал надлежащей процедуре и своевременно и точно уведомлял личный состав военного сообщества Кайзерслаутерна. После этого запуск ракеты был оценен как часть учений, а не как угроза для района КВК», - такое сообщение появилось в субботу в Facebook.

Командования ВВС США в Европе и в Африке выступили с отдельным заявлением, в котором сообщалось, что «Никакие американские самолеты не взлетали. Был учебный запуск ракеты, на который отреагировали средства оповещения, через несколько минут центр управления выполнил надлежащие процедуры и предоставил обновленные уведомления». СМИ цитируют неназванных военных чиновников США, которые связывают тревогу в «Рамштайнке» с российскими военными учениями в субботу, в ходе которых атомная подводная лодка в Охотском море произвела залп из четырех межконтинентальных ракет, поразивших их цели в 3400 милях от огневой позиции.

Россия дала стандартное «предупреждение летчикам» избегать этого района, сигнализируя о том, что такие учения проводятся. Запуск ракеты с подводной лодки был частью более широких четырехдневных учений, включающих запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с подводной лодки в Баренцевом море, а также запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования и запуск крылатых ракет с бортов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 по учебным целям в Арктике.

Почему американские военные восприняли российские учения (о которых они были уведомлены заранее) как настоящую атаку и почему они думали, что ракеты были направлены на Рамштайн, до сих пор неизвестно. Также неизвестно, какие контрмеры были приняты военными США перед лицом того, что было воспринято как неизбежный ракетный удар. Пентагон сообщил, что ни один самолет «не был поднят» и ничего не было сказано о базах межконтинентальных баллистических ракет в США или размещенных в море атомных подводных лодках, которые первыми ответят на ядерный удар. Другими словами, самый важный вопрос остался без ответа - насколько реально этот инцидент поставил мир на грань ядерной войны.