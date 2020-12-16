ВВС США вооружат свои истребители микроволновыми бластерами

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пентагон намерен разместить на своих истребителях бластеры, работающие на микроволнах и способные расплавить вражеские радары и сенсоры. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на британское издание Times.

Как отмечает автор статьи Майкл Иванс, сама программа находится в фазе исследований, но факт ее наличия доказывает, что в Пентагоне задумываются «о весьма экзотических способах уничтожения оборонительных мощностей врага». Иванс утверждает, что в последние годы американские бомбардировщики уже проводили тестовые полёты, во время которых крылатые ракеты с микроволновой начинкой «поджаривали» электронные цели на земле. Правда, признает Иванс, аналогичная секретная работа идёт и в Британии, и в Китае, и в России.

С помощью микроволн можно послать широкий луч энергии, например, на беспилотник, в результате получится высокомощный электромагнитный взрыв, который разрушает электронику, и беспилотник тут же падает на землю, с воодушевлением рассказывает Иванс читателям. При этом всё происходит без шума, без огня. Такое оружие уже испытывали, но ещё не применяли, уверяет Times.