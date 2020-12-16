Украинской погранслужбе разрешили зарабатывать на обустройство границы, интересно – как?

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16 декабря 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, инженерному оборудованию подлежит еще как минимум на 1500 км государственной границы Украины с РФ, для чего займется хозяйственной деятельностью, то есть при этой структуре появятся промышленные предприятия. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс-Украина». Судя по всему, верхушке пограничников Незалежной предоставят коррупционную лазейку.

«В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить», - сказал Дейнеко в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

Он также заявил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета на Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у нее есть инженерные подразделения.

«В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку «Егоза». Закупать её очень дорого… Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации», - пояснил Дейнеко. Насчет того, что «только для своих нужд» – верится с трудом. Украинские генералы не раз демонстрировали склонность к обогащению за счет вверенных им структур, здесь будет то же самое.

По его словам, также Госпогранслужба может своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу. «Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но все-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации», - рассказал руководитель ведомства. Он совсем забыл упомянуть, что колючую проволоку из воздуха сделать невозможно, потом, как минимум понадобятся столбы и крепежные элементы, для их производства также нужны материалы. Без финансирования только на энтузиазме инженерное оборудование границы провести невозможно. Значит эти финансы, не учитываемые в бюджете, необходимо будет изыскать. Вот интересно, на чем может зарабатывать украинская погранслужба?

Допустим на хозяйственной деятельности в складчину офицеры и унтер-офицеры соберут деньги (что уже звучит смешно, зная ментальность украинцев), организуют производство проволоки, а заодно и ширпотреба для продажи на сторону, иначе такое предприятие содержать будет невозможно. Звучит вполне себе, но это повторяю самый безобидные вариант. Скорее всего в таком деле будут привлекаться инвесторы со стороны, которые бесспорно потребуют отдачи. Получается, что самый реализуемый – это махровая коррупция на границе, иди – кто хочет и везите что угодно, только платите за это. В этом варианте деньги на все что угодно появятся очень скоро и в большом количестве. Но вряд ли они пойдут всей массой на инженерное обустройство границы, думаю им найдется более утилитарное применение.

В чем-то все же Дейнеко проговорился: «Нам остаются только рокадные дороги… Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в строительстве наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта». Речь уже зашла о каких-то партнерах. Понятно, что все думают о бескорыстных партнерах из Европы, допустим таковые существуют в природе. Но и в этом случае не стоит обольщаться, о хищениях в ВСУ военного оборудования, поставленного Западом, уже немало известно, чем погранслужба хуже (или лучше).

Понимая, что сказал слишком много глава ГПСУ тут же оговорился: «Мы же не только себя защищаем, мы защищаем Европу, фактически, стоим на грани между Россией и Европой… Причем нам не нужны средства: если вы производите хорошего качества камеры, тепловизоры, пожалуйста, дайте их. Я вообще не хочу связываться с этими закупками, чтобы даже не давать повода подумать, что мы можем как-то не так закупать и что-то мудрить. Нет, дайте продукцию, мы будем благодарны». Сюда еще надо добавить, что даже содержание рокадных дорог требует значительных средств и материалов.

Дейнеко пояснил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн, на реализацию проекта инженерного обустройства границы с РФ нужно намного больше, здесь смета начинается с 4,1 млрд грн. Естественно он поплакался, что «за все эти годы пограничная служба получила 1,7 млрд грн, поэтому нет не одного оборудованного участка государственной границы хотя бы в одной области». Прямо-таки непаханое поле, простор для инициативы, на котором без сомнения расцветет невиданная ранее коррупция. Протяженность государственной границы Украины с РФ составляет почти 2300 км. Дейнеко посчитал, что на все про все ему «понадобиться 2,3 млрд евро». Похоже, он сразу метит в список «Форбс».