Шойгу отметил эффективность соглашения РФ и Китая об уведомлениях о пусках ракет

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15 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет- носителей доказало свою эффективность. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ, которая прошла по видеосвязи, сообщает ДИМК МО РФ.

«Подписанное в 2009 году межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет- носителей показало свою эффективность. Уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере», - сказал Шойгу.

Продолжение обмена данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем будет способствовать стабильности в регионе с учётом развёртывания там компонентов глобальной ПРО США. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу после подписания соответствующего протокола соглашения. Он подчеркнул, что «в этих условиях востребованы совместные шаги России и Китая по недопущению инцидентов в ходе военной деятельности и предотвращению попыток втянуть два государства в гонку вооружений».

Россия и Китай продлили межправительственное соглашение двух стран об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет- носителей на десять лет. Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств - Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.

Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем является примером обеспечения глобальной стабильности в военной сфере в мире. Об этом сообщил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу по видеосвязи.