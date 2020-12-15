Новая РЛС «Небо-УМ» будет контролировать южное стратегическое направление РФ

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15 декабря 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новая трёхкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ» заступила на боевое дежурство в Ростовской области. Об этом во вторник, 15 декабря 2020 года, сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.



«Новая РЛС значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность. Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ» продолжает серию систем РЛС «Небо-У» с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы округа. Радиолокационная станция 55Ж6УМ «Небо-УМ» является модернизированной версией РЛС «Небо-У» разработки Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.



РЛС «Небо-УМ» предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения на дальности до 600 километров различных летательных аппаратов от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных, гиперзвуковых, баллистических и малозаметных, изготовленных с использованием технологий Stealth. Оборудование новой станции позволяет определить государственную принадлежность летательного аппарата и передавать информацию на командный пункт противовоздушной обороны. «Небо-УМ» может находить источники помех и определять их местоположение.