Украина и Турция будут производить корветы и дроны совместно

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15 декабря 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Делегация турецкого Директората оборонной промышленности посетила Киев. В рамках визита было подписано соглашение о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины, об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу ВСУ.

Речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВС Украины для значительного повышения их веса в Черноморско-Азовском регионе.

«Наше сотрудничество с турецкими коллегами носит стратегический характер. Это первые в истории Минобороны Украины внешнеэкономические сделки на военные товары», — заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Эксперты считают, что Киев намеренно идет на тесное сотрудничество с Турцией, для подмены, ставших прохладными отношений с ЕС. Кроме того, он явно держит в уме карабахский сценарий, рассматривая возможность реализации его в Донбассе и в Крыму.

Однако аналитики предостерегают Украину от попыток реализации такого сценария, указывая на то, что иначе Украина может окончательно потерять свою государственность.