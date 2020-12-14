ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

В Сирии израильский дрон уничтожил троих иранских гвардейцев

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии израильский дрон уничтожил троих иранских гвардейцев
Фото: соцсети

В результате авиаудара в восточной части Сирии были убиты три иранских военных из Корпуса Стражей Исламской революции. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на сирийские СМИ.

Иранские военные были командированы в Сирию из Ирака и передвигались на автомобилях. Как сообщает издание Ain Al-Furat, некий неопознанный беспилотник атаковал колонну иранских сил близ деревни Сабихан на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор. Удар был нацелен на один автомобиль, трое пассажиров которого были убиты, это двое граждан Ирака и один иранец. В колонне находилась группа «наблюдения и инспектирования» иранских военных и бойцов шиитского ополчения. Они прибыли в Сирию из Ирака двумя днями ранее для проверки местного проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Дейр эз-Зор.

Всего, по данным местных СМИ, в этой инспекционной группе 15 военных экспертов из Ирака, Ирана и Афганистана. Точных данных о том, кому принадлежит ударный дрон, атаковавший иранцев - нет. Эксперты считают, что он израильского происхождения.

ША

В мире

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей «главной ошибке». По ее словам, раньше она думала, что Европа «близка и велика», а ее лидеры настолько сильны, что готовы действовать, а не говорить.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью