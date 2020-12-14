В Сирии израильский дрон уничтожил троих иранских гвардейцев

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14 декабря 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В результате авиаудара в восточной части Сирии были убиты три иранских военных из Корпуса Стражей Исламской революции. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на сирийские СМИ.



Иранские военные были командированы в Сирию из Ирака и передвигались на автомобилях. Как сообщает издание Ain Al-Furat, некий неопознанный беспилотник атаковал колонну иранских сил близ деревни Сабихан на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор. Удар был нацелен на один автомобиль, трое пассажиров которого были убиты, это двое граждан Ирака и один иранец. В колонне находилась группа «наблюдения и инспектирования» иранских военных и бойцов шиитского ополчения. Они прибыли в Сирию из Ирака двумя днями ранее для проверки местного проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Дейр эз-Зор.



Всего, по данным местных СМИ, в этой инспекционной группе 15 военных экспертов из Ирака, Ирана и Афганистана. Точных данных о том, кому принадлежит ударный дрон, атаковавший иранцев - нет. Эксперты считают, что он израильского происхождения.