Иран не будет пересматривать условия ядерной сделки и не откажется от ракетной программы
14 декабря 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]
Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, что Исламская республика не примет пересмотра ядерной сделки 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщает издание Sina.
Рухани сделал заявление относительно вероятности возвращения новой администрации США к СВПД и последующих переговоров по взаимным вопросам. Рухани также исключил возможность переговоров по программе баллистических ракет Ирана с Западом. Напоминаем, что ныне действующий президент США Дональд Трамп вышел из СВПД в 2018 году и повторно ввел старые и новые санкции против Ирана в попытке подтолкнуть его к возобновлению переговоров по СВПД и программе Ирана по баллистическим ракетам.
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