Франция планирует построить новый атомный авианосец

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о строительстве нового атомного авианосца для замены нынешнего флагмана национального флота «Шарль Де Голль». Об этом сообщает портал National Interest, ссылаясь на информационное агентство Reuters.

Название новому, 11-му по счету, французскому авианосцу пока не выбрано. Он будет построен французским оборонным подрядчиком Naval Group и, как сообщается, его оснастят передовой электромагнитной системой запуска самолетов, разработанной американской компанией General Atomics.

Это будет грандиозный корабль длинной 300 м и водоизмещением 75 000 т (82 673 т). У нынешнего авианосца Charles de Gaulle водоизмещение 42 000 т (46 297 т). Новый корабль будет иметь экипаж около 2000 человек, включая авиагруппу. В состав авиакрыла авианосца войдут до тридцати двух истребителей Rafale или новый Dassault, который в настоящее время разрабатывается в рамках совместной программы Франции, Германии и Испании. Кроме того, на борту будут размешены от двух до трех самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeyes и значительное количество беспилотных летательных аппаратов-носителей.

Новый французский авианосец будет иметь два ядерных реактора K22, каждый мощностью 220 мегаватт. Начало работ намечено на 2025 год, ходовые испытания планируются на 2026 год, а ввод корабля в боевой состав ВМС Франции состоится в 2038 году.

Париж инвестирует до миллиарда евро на первом этапе разработок, который, по данным Министерства обороны Франции, завершится в 2026 году. Общая стоимость авианосца может достигать 6 млрд евро, французские официальные лица отказались озвучить реальные затраты.