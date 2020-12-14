Американские стратегические бомбардировщики B-52 провели облет Персидского залива

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14 декабря 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Истребители Королевских ВВС Бахрейна сопровождали американские бомбардировщики B-52, когда они пересекали воздушное пространство Бахрейна. Об этом сообщает государственное новостное агентство этой страны.

США продолжают практику облета территорий стратегическими бомбардировщиками B-52, для демонстрации солидарности с союзниками. На этот раз акция проводилась в небе ближневосточного региона. Страны Персидского залива входящие в круг друзей США поднимали в воздух истребители для дружественного сопровождения американских стратегов. Ранее точно так же, истребители ВВС европейских государств эскортировали пары B-52 ВВС США, совершавшие полет над Европой. В Пентагоне изначально заявили, что таким образом демонстрируется единство НАТО, но к эскортированию привлекались не только государства- члены Североатлантического блока, но и партнеры, такие как, например, Украина. Похоже идея демонстрации «солидарности» теперь распространяется по миру, следующей акцией, судя по всему, будет облет Азиатско-тихоокеанского региона.